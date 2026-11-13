Başkan Büyükkılıç'tan Erciyes'te dijital dönüşüm hamlesi: Erciyes 4.0 dönemi başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nde dijital dönüşümü başlatan Erciyes 4.0 projesinin sunumunu aldı. Mobil uygulama ile kayak bileti, sanal SKI Kart, canlı pist takibi ve ulaşım hizmetleri tek platformda buluşurken Başkan Büyükkılıç, "Erciyes 4.0 projesiyle akıllı şehircilik alanında örnek bir çalışmayı hayata geçiriyoruz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik vizyonu doğrultusunda kentin önemli turizm markası Erciyes Kayak Merkezi’nde dijital dönüşümü yeni bir boyuta taşıyor. Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Erciyes A.Ş. iş birliğinde hayata geçirilen Erciyes 4.0 projesi, kayak severlere daha hızlı, güvenli ve konforlu bir deneyim sunarken, Erciyes’in yönetim süreçlerini de dijital altyapıyla güçlendiriyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Erciyes 4.0 uygulamasının özellikleri kapsamlı şekilde ele alındı.

REKLAM

Başkan Büyükkılıç’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mustafa Türkmen ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ile sunum ekibi katıldı. Toplantıda Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, Erciyes 4.0 mobil uygulamasına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, uygulamanın ziyaretçilere sağlayacağı dijital kolaylıklar, akıllı kart sistemi, mobil biletleme, pist ve tesis takibi ile şehir içi ulaşım ve turizm rehberliği gibi hizmetler anlatıldı.

Erciyes artık cebinizde: Biletten pist takibine tüm imkânlar tek uygulamada

REKLAM

Erciyes 4.0 ile ziyaretçiler, kayak merkezi deneyimlerini tek bir mobil uygulama üzerinden planlayabilecek. Uygulama sayesinde kullanıcılar saniyeler içerisinde kişisel sanal SKI Kart oluşturabilecek, fiziksel ve sanal kartlarını yönetebilecek, kayak biletlerini gişeye uğramadan satın alabilecek. Güncel hava durumu ve kar kalınlığı bilgileri, kapı, pist ve mekanik tesislerin çalışma durumları, canlı kamera yayınları ve pist haritası da uygulama üzerinden takip edilebilecek. Kullanıcılar, SKI Kartlarına uygun bilet ve geçiş haklarını satın alabilecek, kart hareketlerini ve bekleyen yükleme işlemlerini inceleyebilecek. Uygun hizmetlerde sanal SKI Kart üzerinden oluşturulan QR kod ile turnikelerden geçiş imkânı da sunulacak.

REKLAM

Erciyes 4.0, yalnızca kayak deneyimiyle sınırlı kalmayarak ziyaretçilere kapsamlı bir rehberlik hizmeti de sağlayacak. Ring seferleri ve ulaşım bilgileri, dağ otelleri, restoranlar, ekipman seçenekleri ve yerel ürünlere ilişkin bilgilere uygulama üzerinden ulaşılabilecek. Kayseri’yi Keşfet rehberiyle kentin kültürel ve turistik değerleri de ziyaretçilere tanıtılacak. Acil Yardım ekranı üzerinden kullanıcılar konumlarını görüntüleyerek ilgili birimlerle iletişime geçebilecek.

Kayseri Kart ve kredi kartı entegrasyonuyla ulaşım ve geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması hedeflenirken, mobil gişe ve rehberlik hizmetleri kapsamında görev yapacak Bana Sor saha ekibi de dijital dönüşümü insan odaklı hizmet anlayışıyla destekleyecek. Sahada ziyaretçileri yönlendirecek ekip, ihtiyaç duyulan konularda anında çözüm sunacak.

REKLAM

Güvenlik ve erişilebilirlik özellikleriyle de öne çıkan uygulamada banka kartı bilgileri yalnızca ödeme işlemi sırasında kullanılacak ve uygulamada saklanmayacak. Türkçe ve İngilizce dil seçeneklerinin yanı sıra açık ve koyu tema ile ayarlanabilir metin boyutu özellikleri de kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Şu an indirilebilir durumda olan Erciyes 4.0 uygulaması, Erciyes Kayak Merkezi deneyimini dijital ortamda planlamak ve SKI Kart işlemlerini yönetmek isteyen kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

Erciyes 4.0, sezgilerle değil anlık verilerle yönetilen akıllı bir ekosistem

Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Avan, sunumda projenin yalnızca ziyaretçilere yönelik bir dijital hizmet olmadığına dikkat çekilerek, Erciyes’in işletme ve yönetim süreçlerinin de anlık verilerle destekleneceği vurguladı. Böylece pistlerin, mekanik tesislerin, hava şartlarının ve ziyaretçi hizmetlerinin dijital altyapı üzerinden takip edilmesiyle daha etkin bir yönetim modeli oluşturulması hedefleniyor.

REKLAM

Başkan Büyükkılıç: "Erciyes 4.0 ile akıllı şehirciliğin en güzel örneklerinden birini sergileyeceğiz"

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin akıllı şehircilik alanında kararlı adımlarla ilerlediğini belirterek şunları söyledi:

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir projeleriyle gündemde olmaya devam ediyor. Şehrimizin tüm kurum ve kuruluşlarını yönlendirerek, ayrıca iş birliği yapmak suretiyle üniversitelerimizle, STK’larımızla, odalarımızla bu alandaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelik anlamında Erciyes 4.0 projesi ile akıllı şehir projesinin en güzel örneklerini sergileme yönünde çalışmalarımızı tamamlama aşamasına geldik. Erciyes mobil uygulaması ile kredi kartıyla rahatlıkla geçişin sağlanacağını, Kayseri Kart ile Erciyes Dağı ile ilgili olanları, ulaşımla, kütüphanemizle, Spor A.Ş. ile ilgili tüm imkânları ve harcamaları rahatlıkla yapabileceklerini buradan paylaşmak istiyoruz."

REKLAM

1 Aralık’tan itibaren Erciyes, dijital ortamda izlenecek

Erciyes’in dijital tanıtımı ve canlı kamera hizmetleriyle ilgili gelişmelere de değinen Başkan Büyükkılıç, "Aynı zamanda kameralarımızla ilgili KVKK uyarısı üzerine bir sınırlama gelmişti. Sezon itibarıyla gerekli görüşmeler ve girişimler sonrasında Erciyes Dağı ile ilgili gerekli anlayış gösterildi. 1 Aralık’tan itibaren dijital ortamda görsel anlamda rahatlıkla Erciyes ile ilgili verileri edinebilecekler. Erciyes’teki hava durumu, kar seviyesi, pistlerin ve mekanik tesislerin konumu gibi bilgileri rahatlıkla edinebilecekler, görebilecekler" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Erciyes 4.0 projesiyle Kayseri, akıllı şehircilik vizyonunu kentin en önemli turizm markalarından biri üzerinde uygulamaya geçirirken, ziyaretçi memnuniyetini, hizmet kalitesini, erişilebilirliği ve etkin tesis yönetimini dijital dönüşümle bir araya getiriyor.