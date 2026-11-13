Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan şehit ailesine taziye ziyareti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan şehit ailesine taziye ziyareti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Malatya'da "S-70" tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan şehit ailesine taziye ziyareti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Malatya'da "S-70" tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile 27 yaşındaki şehit Önder'in Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

        Ziyarette şehit için dua eden, aileye başsağlığı ve sabır dileyen Büyükkılıç, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin hatıralarının daima yaşatılacağını belirtti.

        Büyükkılıç, her zaman şehit ailelerinin yanında​​​​​​​ olduklarını da ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Kasım 2026 haberleri
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        Firari hükümlü banyoda yakalandı
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        "Vazgeçemem" dediği eşinden boşanıyor
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de "Erciyes 4.0" mobil uygulaması tanıtıldı
        Kayseri'de "Erciyes 4.0" mobil uygulaması tanıtıldı
        Kayserispor, Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak
        Kayserispor, Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak
        Kayseri'de 306 bin 819 öğrenci ara tatile girdi
        Kayseri'de 306 bin 819 öğrenci ara tatile girdi
        Kayserispor, Sarıyer maçının hazırlıklarına devam etti
        Kayserispor, Sarıyer maçının hazırlıklarına devam etti
        Bu pazar sonbaharın son Maharetli Eller'i
        Bu pazar sonbaharın son Maharetli Eller'i
        Başkan Büyükkılıç'tan COP31 mesajı: "Kayseri'mizi uluslararası platformlard...
        Başkan Büyükkılıç'tan COP31 mesajı: "Kayseri'mizi uluslararası platformlard...