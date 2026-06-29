Büyükşehir Belediyesi, Çevril Mahallesi'nde yeni park alanı inşa etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan ilçesine bağlı Çevril Mahallesi’nde park alanı inşa etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, mahallede yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturuldu.



Parkın zeminine 1000 metrekare kilitli parke taşı döşenirken, çevre düzenlemesi için 758 metre bordür uygulaması gerçekleştirildi.



Çocukların vakit geçirebileceği oyun alanlarının yer aldığı projede, vatandaşların dinlenebileceği 7 piknik masalı kamelya, 10 oturma bankı ve çeşitli çevre donatıları da hizmete sunuldu.



Parkın altyapı ve donatı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından alanda peyzaj uygulaması gerçekleştirildi.



Toprak tesviye çalışmalarıyla ekime hazır hale getirilen alanda, 6 yeni nesil LED aydınlatma direği ve enerji dağıtım sistemi kurularak parkın gece kullanımına da uygun hale getirilmesi sağlandı.



Akıllı sulama sisteminin devreye alındığı parkta, ağaç dikimi ve sulu çim ekimi çalışmaları da tamamlandı.



Çevril Mahallesi Muhtarı Hamza Göltaş, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

