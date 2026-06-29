Erciyes, Orta Asya'dan gelen 31 tur operatörü temsilcisine tanıtıldı
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türk Hava Yolları işbirliğinde Ankara'da düzenlenen programda Erciyes tanıtıldı.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türk Hava Yolları işbirliğinde Ankara’da düzenlenen programda Erciyes tanıtıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan gelen 31 tur operatörü temsilcisi, 22-27 Haziran tarihleri arasında Türkiye’nin termal ve kültür turizmi destinasyonlarını ziyaret etti.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türk Hava Yolları işbirliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda, Erciyes AŞ yetkilileri, Kayseri ve Erciyes’in sahip olduğu turizm altyapısı ve yatırım potansiyelini uluslararası sektör temsilcilerine tanıttı.
Sunumlarda, Erciyes Master Planı doğrultusunda hayata geçirilen yatırımlar, son teknolojiyle donatılmış mekanik tesisler, toplam 112 kilometre uzunluğundaki kayak pistleri, yurt içi ve yurt dışından kolay ulaşım imkanlarıyla Kapadokya’ya olan yakınlığın destinasyon avantajları paylaşıldı.
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