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        Erciyes'te gondol keyfi yazın da devam ediyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince dört mevsim turizm merkezi haline gelen Erciyes'te, Tekir Kapı ve Hacılar Kapı gondol teleferikleri yaz sezonunda da ziyaretçilerine güvenli, konforlu ve eşsiz manzara eşliğinde hizmet vermeyi sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Erciyes'te gondol keyfi yazın da devam ediyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince dört mevsim turizm merkezi haline gelen Erciyes'te, Tekir Kapı ve Hacılar Kapı gondol teleferikleri yaz sezonunda da ziyaretçilerine güvenli, konforlu ve eşsiz manzara eşliğinde hizmet vermeyi sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes AŞ tarafından işletilen Erciyes Kayak Merkezi, dört mevsim turizm anlayışı doğrultusunda ziyaretçilerine modern altyapısı ve yüksek hizmet kalitesiyle hizmet sunuyor.

        Tekir Kapı ve Hacılar Kapı'da bulunan uluslararası standartlardaki son teknoloji gondol teleferik sistemleri, yaz boyunca vatandaşlara keyifli bir ulaşım deneyimi yaşatıyor.

        Kapalı kabinlerden oluşan gondol teleferik sistemi sayesinde ziyaretçiler, şehir merkezindeki sıcak havadan uzaklaşarak Erciyes'in serin ikliminde doğayla iç içe bir yolculuk yapıyor.

        Zirveye uzanan seyahat boyunca Erciyes'in eşsiz manzarasını seyretme fırsatı bulan misafirler, bölgede hizmet veren sosyal tesislerde aileleriyle vakit geçirerek yemek yiyebiliyor, dinlenebiliyor ve temiz dağ havasının tadını çıkarabiliyor.

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