ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun, özel öğrencileri ziyaret etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek, özel öğrencilerle bir araya geldi.



ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette öğrencilerle ilgilenen Altun, sergilenen dans gösterisini izledi.



Altun, öğrencilerle işaret diliyle iletişim kurarak sohbet etti.



Ziyaret, öğrenciler ve öğretmenlerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

