Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:KadirHas Kongre Merkezi
Hakemler: Niyazi Yasin Kahraman, Sezer Bor, Erhan Erdoğan
Melikgazi Kayseri Basketbol: Gamze Takmaz 5, Littleton 4, Pelin Gülçelik 12, Merve Uygül 3, Kaur 9, Jones 29, Mompremier 2, Bengisu Alper, Feray Dalkılıç
Turgutlu Belediyespor: Bone 7, Ferda Yıldız 3, Fair 27, Cowling 12, Senay Zeybek, Melike Yalçınkaya, Nihan Dabakaoğlu, Dilara Tongar, Rohani Kıran 4, Kovacevic 5
1. Periyot: 15-16
Devre: 26-33
3. Periyot: 43-44
KAYSERİ
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