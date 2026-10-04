Kayseri'de polisten kaçan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsüne 351 bin lira ceza
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz 16 yaşındaki motosiklet sürücüsüne 351 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz 16 yaşındaki motosiklet sürücüsüne 351 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kocasinan ilçesinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin durdurmak istediği plakasız motosiklet sürücüsü F.C.Ö. (16) kaçmaya başladı.
Şüpheli kovalamaca sonucu Gevhernesibe Mahallesi Alpay Geçidi Sokak üzerinde polis ekiplerince yakalandı.
Sürücüye, "ehliyetsiz ve plakasız araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak", "ters yönde ilerlemek" gibi çeşitli trafik ihlallerinden 351 bin lira idari para cezası kesildi.
Motosiklet ise trafikten menedilerek otoparka çekildi.
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