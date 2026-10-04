Kayseri'de polisten kaçan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsüne 351 bin lira ceza

Sürücüye, "ehliyetsiz ve plakasız araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak", "ters yönde ilerlemek" gibi çeşitli trafik ihlallerinden 351 bin lira idari para cezası kesildi.

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