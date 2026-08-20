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        İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te dağ kızağı projesi devam ediyor

        İç Anadolu'nun zirvesi olarak adlandırılan Erciyes'te dağ kızağı projesi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 19:59 Güncelleme:
        İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te dağ kızağı projesi devam ediyor

        İç Anadolu'nun zirvesi olarak adlandırılan Erciyes'te dağ kızağı projesi devam ediyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes için Outdoor Factory tarafından tasarlanan tesis, yaklaşık 1100 metre uzunluğundaki parkuruyla Türkiye'nin en uzun dağ kızağı parkurlarından biri olacak.

        Yeni nesil kızak sistemleri ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılması planlanan tesis, farklı yaş gruplarındaki ziyaretçilere kontrollü ve konforlu bir sürüş deneyimi sunacak.

        Projenin yalnızca yaz aylarında değil, yılın farklı dönemlerinde kullanılabilmesi hedeflenirken, Erciyes'in dört mevsim turizm kapasitesine doğrudan katkı sağlaması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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