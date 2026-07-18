Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Kayseri'de açıldı

        İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Kayseri'de açıldı

        Kayseri'de, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 17:10 Güncelleme:
        İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı Kayseri'de açıldı

        Kayseri'de, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açıldı.

        Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, bakanlık olarak devlete meydan okuyan ve milleti korkutup sindirmeye çalışan tüm yapıların üzerine kararlılıkla gittiklerini söyledi.


        Vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak için 12. Yargı Paketi'ni Meclisten geçirdiklerini anımsatan Ayyıldız, bu paketle yargının hızlandırılmasını, etkinleştirilmesini, vatandaşın adalete olan güveni tahkim ve teçhiz edecek bir yapıyı kurabilmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bakanlığın anlayış ve duruşunun çok net olduğuna dikkati çeken Ayyıldız, şöyle konuştu:

        "Kimse devletten daha güçlü ve hukukun üstünde değildir. Serveti, şöhreti, rütbesi ne olursa olsun, kimse suç işleme imtiyazına sahip değildir. Suç işleyen, kendinde bu imtiyazı gören, adaletin pençesini ensesinde hisseder. Bunda gayet kararlıyız ve bunun için de çok yakın bir zamanda bu sokak çetelerinin, uyuşturucu tacirlerinin, gençlerimizin başına bela olan bahis ve diğer sanal kumar çetelerinin hakkından geleceğiz. Bundan milletimizin hiçbir endişesi ve şüphesi olmasın."

        Ayyıldız, devlete emanet olan mahkumları rehabilite etmek amacıyla birçok avantaj sunduklarına dikkati çekti.

        Mahkumların işyurtları bünyesinde çalışıp meslek öğrenerek üretime katkıda bulunabildiklerini dile getiren Ayyıldız, hem kendilerini geliştirdiklerini hem de infaz anlamında bir günlerinin iki gün sayıldığını kaydetti.

        Vali Gökmen Çiçek ise kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında gençlerin zehirlenmesine izin vermemek için, onları bataklığa götürmek isteyenlerle en ağır şekilde mücadele etmek adına adliyeyle uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

        Emniyet tarafından uyuşturucu satıcılarıyla ilgili işlem yapılan şüphelilerin yüzde 70'ine yakınının tutuklandığını anlatan Çiçek, "Biz yakalayıp adliyeye teslim ettiğimizde adliyemizin gereğini yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla 'Biz yakaladık, adliye bıraktı' gibi bir bahane üretecek durumda değiliz. Bundan dolayı özellikle Adalet Bakanımıza ve sizlere teşekkür ediyorum." dedi.

        İşyurtları atölyelerinin adeta bir fabrika gibi çalıştığını ifade eden Çiçek, bu atölyelerde yapılanların hem kent ekonomisine katkı sağladığını hem de birçok fabrikanın ihtiyacının karşılandığını kaydetti.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da fuarın kentte düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        İşyurtları Kurumu Başkanı Özkan Nazlı ise Kayseri'deki fuara Türkiye'nin farklı bölgelerinden 79 işyurdu müdürlüğünün katıldığını söyledi.

        Programda, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Dursun Ataş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından açılışı yapılan fuarda, mahkumlar halk oyunu gösterisi sundu.

        Fuarda, farklı ceza infaz kurumu bünyesindeki hükümlü ve tutuklular tarafından üretimi yapılan ürünlerin sergilendi.

        Yöresel gıdalardan tekstile, gümüş işlemeciliğinden ahşap hediyelik eşyaya ve mobilyadan deri ürünlerine kadar yüzlerce çeşit ürünün yer aldığı fuar 22 Temmuz'a kadar açık olacak.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        "Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92'si barınaklarda"
        "Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92'si barınaklarda"
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem
        17 günde 33 milyon ambalaj
        17 günde 33 milyon ambalaj
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Suda hünerlerini sergiledi
        Suda hünerlerini sergiledi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Sapanca Gölü'nde görülen 'pamuksu' maddenin sırrı çözüldü
        Sapanca Gölü'nde görülen 'pamuksu' maddenin sırrı çözüldü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Yardımcısı Ayyıldız: "Serveti, şöhreti, rütbesi ne olursa olsun kimse...
        Bakan Yardımcısı Ayyıldız: "Serveti, şöhreti, rütbesi ne olursa olsun kimse...
        Yol çalışması yapan iş makinelerinin müdahalesi çıkan yangının büyümesini e...
        Yol çalışması yapan iş makinelerinin müdahalesi çıkan yangının büyümesini e...
        Kayseri'de 2025-2026 futbol sezonu tamamlandı
        Kayseri'de 2025-2026 futbol sezonu tamamlandı
        Kayseri'de evin bahçesinde 2 tilki yavrusu görüntülendi
        Kayseri'de evin bahçesinde 2 tilki yavrusu görüntülendi
        Erciyes'te gondol keyfi yazın da devam ediyor
        Erciyes'te gondol keyfi yazın da devam ediyor
        Büyükşehir Belediyesinden Tahirinli Mahallesi'ne 48 milyon liralık yol yatı...
        Büyükşehir Belediyesinden Tahirinli Mahallesi'ne 48 milyon liralık yol yatı...