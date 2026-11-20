Kayseri Barosu tarafından "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

Baro Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Kayseri Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Narin Boran Elbaşı, dünyanın farklı bölgelerinde çocukların maruz kaldığı hak ihlallerine dikkati çekerek, çocuk haklarının korunmasının hukuki ve toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Elbaşı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1989 yılında kabul edilen ve Türkiye'nin de taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin, çocukları bağımsız ve hak sahibi bireyler olarak tanımladığını anımsattı.

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Aradan geçen yıllara rağmen dünyanın pek çok yerinde çocukların en temel haklarından mahrum bırakıldığına işaret eden Elbaşı, Gazze'de çocukların bombalar altında yaşamlarını yitirdiğini, açlık, susuzluk ve sağlık hizmetlerine erişememe gibi ağır koşullarla mücadele ettiğine dikkati çekti.

Sudan, Ukrayna ve diğer çatışma bölgelerinde de çocukların savaşın en ağır mağduru haline geldiğini belirten Elbaşı, okullar ile hastanelerin zarar görmesi ve insani yardıma erişimin engellenmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Elbaşı, cinsel istismar, fiziksel ve psikolojik şiddet ile akran zorbalığının yanı sıra dijital ortamda karşılaşılan tehlikeler, siber zorbalık ve kişisel verilerin ihlalinin en önemli çocuk hakları sorunları arasında yer aldığını kaydetti.

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Kayseri Barosu olarak çocuk haklarının korunmasını süreklilik gerektiren bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Elbaşı, çocuk haklarının bir lütuf değil, hukuki bir güvence olduğunu, baro olarak sesi duyulmayan çocukların sesi olmaya ve güvenli bir gelecekte yaşamaları için mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kayseri Barosu Başkanı Avukat Murat Tolga Özsoy da Türkiye'de sayılı ilde bulunan Çocuk Adalet Merkezi (ÇAM) projesinin geçen yıl Adalet Bakanlığı stratejisine alındığını ve merkeze yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Projenin detaylarına değinen Özsoy, adli süreçteki çocukların yargılamalarının adliye binası dışına taşınarak bu merkez bünyesinde gerçekleştirileceğini dile getirdi.

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Merkezde pedagog ve psikiyatristlerin görev yapacağını belirten Özsoy, yargılama süreçlerinin çocukların psikolojisi gözetilerek yürütüleceğini vurgulayarak, önümüzdeki yıllarda hayata geçecek projenin Kayseri için büyük bir kazanım olacağını ifade etti.