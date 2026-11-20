İlçenin kültür ve sanat hayatına değer katmaya devam eden Melikgazi Belediyesi, kültürel ve sanatsal yaşamı zenginleştirecek çeşitli etkinlikler ile sosyal hayatı renklendirmeyi sürdürüyor.

Melikgazi'nin kültür sanat hayatını daha da zenginleştirmek için çeşitli etkinliklere imza attıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak kültür, sanat ve sosyal etkinlikler düzenleniyor, her zaman sanata ve sanatçıya destek oluyoruz. Bu doğrultuda tiyatrolar, konserler, sergiler, konferanslar, atölyeler düzenliyor çeşitli alanlarda vatandaşlarımızın kültür ve sanatla buluşmasına vesile oluyoruz. Farklı sanat dallarını aynı çatı altında buluşturan etkinliklerimizle vatandaşlarımız hem nostalji dolu günler yaşıyor hem de sanatın farklı yönlerini deneyimleme fırsatı buluyor. Bu kapsamda yine 22 Kasım Pazar günü Melikgazi Belediyemizin keyifli etkinliklerinden biri olan; antika severleri ve meraklılarını bir araya getiren Antika Pazarı'mızı düzenleyeceğiz. Hunat Mahallesi'nde bulunan Dedeman Parkı'nın hemen yanı başında hazırladığımız antika pazarımıza Kayseri’den olduğu kadar farklı çeşitli illerinden gelen antikacılar da yoğun ilgi gösteriyor. Geçmişin hafızasını taşıyan nostaljik parçalarla dolu olan Antika Pazarımıza tüm hemşehrilerimizi bekleriz" dedi.

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2327 Kasım tarihleri arasında bir sanatsal etkinlik daha düzenleyeceklerini hatırlatan Başkan Palancıoğlu, "Gülük Sosyal Tesisi’mizde düzenleyeceğimiz; Ressam Semra Vurdem’in Kişisel Resim Sergisi ile tüm sanatseverleri bir araya getireceğiz. Sergimizi ziyaret etmek isteyen herkesi bekleriz. Melikgazi Belediyesi olarak sanatı toplumun her kesimi için ulaşılabilir kılmaya ve Melikgazi'mizin ev sahipliği yaptığı sanatsal etkinlikleri artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" diye belirtti.