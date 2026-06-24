Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kitaplık ve masa desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akkışla ilçesinde hizmet veren Atatürk İlkokulu Kütüphanesi'ne kitaplık ve masa desteği sağladı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından ilçede hizmet veren Atatürk İlkokulu Okul Kütüphanesi'ne kitaplık ve masa desteği verildi.



Büyükşehir Belediyesinin atölyelerinde kurum imkanlarıyla üretilen kitaplık ve masalar, ekipler tarafından okul kütüphanesinde montaj işlemleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi.



Atatürk İlkokulu Müdürü Tolga Akbay, okul kütüphanesine verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

