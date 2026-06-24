Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kitaplık ve masa desteği

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kitaplık ve masa desteği

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akkışla ilçesinde hizmet veren Atatürk İlkokulu Kütüphanesi'ne kitaplık ve masa desteği sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kitaplık ve masa desteği

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akkışla ilçesinde hizmet veren Atatürk İlkokulu Kütüphanesi'ne kitaplık ve masa desteği sağladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından ilçede hizmet veren Atatürk İlkokulu Okul Kütüphanesi'ne kitaplık ve masa desteği verildi.

        Büyükşehir Belediyesinin atölyelerinde kurum imkanlarıyla üretilen kitaplık ve masalar, ekipler tarafından okul kütüphanesinde montaj işlemleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi.

        Atatürk İlkokulu Müdürü Tolga Akbay, okul kütüphanesine verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Dursun Özbek'ten harcama limiti açıklaması!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Kahreden kazada hayatlarını kaybettiler!
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        Altun Arıca son yolculuğuna uğurlandı
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor
        Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor

        Benzer Haberler

        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, vatandaşlarla buluştu
        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, vatandaşlarla buluştu
        Kayseri'de din görevlilerine afet farkındalık ve yangın eğitimi verildi
        Kayseri'de din görevlilerine afet farkındalık ve yangın eğitimi verildi
        Arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis istemi
        Arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis istemi
        Kocasinan Belediyesi, enerji ihtiyacını güneşten karşılayacak
        Kocasinan Belediyesi, enerji ihtiyacını güneşten karşılayacak
        Kayseri'de kepçenin altında kalan işçi öldü
        Kayseri'de kepçenin altında kalan işçi öldü
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı