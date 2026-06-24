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        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, vatandaşlarla buluştu

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Gökkent Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, vatandaşlarla buluştu

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Gökkent Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.


        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gökkent Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Palancıoğlu, başkan yardımcıları, birim müdürleri, teknik ekipler ve ilgili altyapı kurumlarının temsilcileri ile mahalle sakinlerini dinledi.


        Burada konuşan Palancıoğlu, 600 bin nüfuslu bir ilçe olarak 58 mahalleye hizmet verdiklerini, yoğun bir şekilde çalıştıklarını, Türkiye'de en çok okul yapan belediye olduklarını belirtti.

        İlçede yaptıkları hizmetleri anlatan Palancıoğlu, bu tür toplantılarla da vatandaşların talep ve önerilerini dinlediklerini, ortak akılla hareket ettiklerini kaydetti.

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