Kayseri OSB Başkanı Yalçın, İSO'nun ikinci 500 listesindeki Kayseri firmalarını kutladı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) araştırmasına göre, Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan Kayseri firmalarını kutladı.



Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 15 Kayseri firmasının yer aldığını belirtti.



Başarılarından dolayı firmaları tebrik eden Yalçın, şunları kaydetti:



"Kayseri olarak, 2025 yılı sıralamasında 15 firmamız yer aldı. Sanayicilerimiz üretmeye ve ihracat yapmaya ve istihdam yaratmaya devam ediyor. Ekonomide yaşanan zorluklara rağmen sanayicilerimiz büyük gayret gösteriyor. İSO ikinci 500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden tüm firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum."

