Kayseri Süper Amatör Küme'de 6. haftanın hakemleri belli oldu
Kayseri Süper Amatör Küme'de 6. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Süper Amatör Küme’de 6. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Süper Amatör Küme’de 6. hafta heyecanı yarın ve Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Kocasinan Ülküspor’un BAY geçtiği haftada lider Hacılar Erciyesspor en yakın takipçisi Büyük Toramanspor’u konuk edecek. Kayseri İl Hakem Kurulu tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Kayseri AtletiksporDevelispor: Dilber Sıla Başıaçık
Argıncıkspor Kayseri Yolspor: Berkecan Kalkan
Hacılar ErciyessporBüyük Toramanspor: Furkan Emre Arslan
Erciyes Esen Makina FKDöğergücü FK: Ömer Keleş
AmaratsporG.O.Paşaspor: Tolga Selvi
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