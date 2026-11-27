Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehir Hastanesi Bölgesi Çocuk Gündüz Bakım Evi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde yapımı devam eden gündüz bakım evini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Ekiplerden projenin mevcut durumu ve inşaat süreci hakkında bilgi alan Büyükkılıç, tesisin fiziki gerçekleşme aşamasını değerlendirdi.

3-6 yaş grubu gündüz bakım evi projesini hayata geçirmek için heyecanlandıklarını belirten Büyükkılıç, tesisin 2027 yılının ilkbaharında hizmete girmesinin planlandığını kaydetti.

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Projenin yüzde 90 oranında tamamlandığını anlatan Büyükkılıç, "Çevre düzeniyle birlikte pırıl pırıl, yavrularımızın ve ailelerimizin içine sinecek, en önemlisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi markasıyla güvenli bir hizmet ortamı sağlayacak olan bir çalışma olacak." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, yüklenici firma yetkilileri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da teşekkür etti.

Toplam 1500 metrekarelik arsa üzerinde yükselen ve 1997,5 metrekare inşaat alanına sahip olacak Çocuk Gündüz Bakım Evi, 120 çocuk kapasitesiyle hizmet verecek.

Birinci katta dersliklerin yanı sıra 2 uyku odası, müzik ve drama atölyesi, ıslak hacimler ve özel bakım odaları yer alacak. Çocukların eğitim, dinlenme ve sosyal gelişim ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan bu alanlar, tesisin işlevsel yapısını oluşturacak.

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Projenin zemin katında idari ofisler, mutfak, yemekhane, fotokopi ve kırtasiye odası, veli görüşme odası ile 2 oyun odası bulunacak. Çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak tasarlanan oyun odaları, ihtiyaç halinde derslik olarak da kullanılabilecek.