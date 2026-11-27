Kocasinan Belediyesince 8 kırsal mahallenin mezarlığında yenileme, bakım ve çevre düzenleme çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri kırsal mahallelerdeki mezarlıkların fiziki koşullarını iyileştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevril, Mollahacı, Obruk, Saraycık, Hasancı, Himmetdede, Hırka ve Molu mahallelerindeki mezarlıklarda genel temizlik, bakım, onarım ve çevre düzenlemesi tamamlandı.

Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha düzenli ve temiz bir ortamda yapabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, ilçedeki diğer mezarlıklarda da ihtiyaçlar doğrultusunda devam edecek.