Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi'nde yeni eğitim programları düzenlenecek
Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yeni eğitim programları düzenlenecek.
Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yeni eğitim programları düzenlenecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkezde robotik kodlama, 3D tasarım ve modelleme, Arduino, temel beceri eğitimi, akıl oyunları ve düşüncenin renkleri alanlarında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.
Öğrencilerin problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan merkez, TEKNOFEST organizasyonlarında da çeşitli dereceler elde etti.
Kontenjanla sınırlı eğitim programlarına başvurular çevrim içi alınacak. Kayıt ve duyurular, Talas Belediyesinin sosyal medya hesapları ile "@talasinovasyonmerkezi" hesabından takip edilebilecek.
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