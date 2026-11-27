Kayseri U14 Ligi D Grubu ekiplerinden Hunatspor, normal sezonu mağlubiyet almadan tamamladı.

Kayseri U14 Ligi D Grubunu lider olarak tamamlayan Hunatspor, oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puan topladı. Rakiplerini geride bırakarak 1. sırada sezonu tamamlayan Hunatspor adını PlayOff’a yazdırdı. Hunatspor D Grubunda oynadığı maçlarda Gültepespor, Palasspor, Kocasinan Gençlikspor, Yeşilspor, Kayseri Demirspor, Akkışla Gençlikspor ve Kocasinan Belediyespor takımlarını mağlup ederken Spor A.Ş ile ise berabere kaldı. Sarıkırmızılılar 5.haftayı ise puansız BAY olarak geçti.

Hunatspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Hunatspor U14 takımı tarih yazmaya devam ediyor. U14 Ligi son hafta maçında Kocasinan Belediyespor takımını 52 yenen kulübümüz sezonu 22 puanla lider olarak tamamladı. 20262027 sezonu U14 Ligi D Grubunda mücadele eden aslanlar grubunu namağlup olarak Kayseri'nin en iyi 4 takımı arasına adını yazdırdı. Grubunda en fazla galibiyet alan takım, namağlup takım, en az gol yiyen takım ve en fazla gol atan takım olarak tarihimizdeki başarılarına yenisini ekleyen takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" denildi.