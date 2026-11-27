Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Ulucak'ın ABD'de 2021-2024 yılları arasında yürüttüğü ve ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından desteklenen projesinin ikinci bilimsel çıktısı, Agribusiness dergisinde yayımlandı.

Ulucak'ın, yabancı bazı bilim insanlarıyla gerçekleştirdiği ortak çalışma, ABD'nin güneydoğu eyaletlerinde faaliyet gösteren küçük ölçekli tarım üreticilerinin hasat sonrası ürün kayıplarını azaltmaya yönelik teknolojilere yatırım yapma eğilimleri ve ödeme isteklilikleri ile sosyoekonomik eşitsizliklerin bu tercihler üzerindeki etkilerine yönelik araştırmaları içeriyor.

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Çalışma, üreticiler arasındaki gelir dağılımına dayalı sosyoekonomik eşitsizliklerin tarımsal eğitim hizmetlerine erişimin yeni teknolojileri benimseme kararları üzerindeki belirleyici etkilerini bilimsel verilerle ortaya koyuyor.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Ulucak, uzun bir çalışmanın ürünü olan projenin SSCI Q1 gibi yüksek etki değerine sahip uluslararası prestijli bir dergide yer bulmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, çalışmaya katkı sağlayan tüm araştırmacı arkadaşlarına teşekkür etti.

Ulucak, daha önce 2021 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü'ne layık görülmüştü.