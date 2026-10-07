Kayseri'de 10 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri, hakkında 10 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Kayseri'de polis ekipleri, hakkında 10 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G.'yi (44) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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