Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de 10 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de 10 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de polis ekipleri, hakkında 10 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 23:00 Güncelleme:
        Kayseri'de 10 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de polis ekipleri, hakkında 10 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 10 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G.'yi (44) saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK'dan 21 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 21 kişi hakkında suç duyurusu
        İspanya'da sembol isim hayatını kaybetti
        İspanya'da sembol isim hayatını kaybetti
        Donald Trump'tan Rusya'ya dair açıklama
        Donald Trump'tan Rusya'ya dair açıklama
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı
        Avrupa Süper Kupa'da şampiyon F.Bahçe!
        Avrupa Süper Kupa'da şampiyon F.Bahçe!
        Ronaldo'dan Messi'ye mesaj!
        Ronaldo'dan Messi'ye mesaj!
        Taziye ziyaretinde yakalandı
        Taziye ziyaretinde yakalandı
        "17 fonun ödemeleri Perşembe günü yapılacak"
        "17 fonun ödemeleri Perşembe günü yapılacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kaya çifti adliyede
        Kaya çifti adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını verecekler
        Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçakladı
        Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçakladı
        G.Saray'da sakatlarda son durum ne?
        G.Saray'da sakatlarda son durum ne?
        ABD'nin en az 81 hava aracı kayboldu veya hasar gördü
        ABD'nin en az 81 hava aracı kayboldu veya hasar gördü
        "Osimhen Galatasaray'dan ayrılmalı demedim"
        "Osimhen Galatasaray'dan ayrılmalı demedim"
        Çelik: Elinde belge olan getirsin
        Çelik: Elinde belge olan getirsin
        Alacak verecek kavgasında iki kardeş tarafından öldürüldü
        Alacak verecek kavgasında iki kardeş tarafından öldürüldü
        "Naklen yayından gelen miktarlar çok düşük!"
        "Naklen yayından gelen miktarlar çok düşük!"
        Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak!
        Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak!
        Soner Olgun'dan kötü haber
        Soner Olgun'dan kötü haber

        Benzer Haberler

        Kayseri'de kepçe ve işçi servislerinin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 15 kiş...
        Kayseri'de kepçe ve işçi servislerinin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 15 kiş...
        ERÜ'nün Kurumsal Büyük Veri Analitiği Platformu'na YÖK'ten ödül
        ERÜ'nün Kurumsal Büyük Veri Analitiği Platformu'na YÖK'ten ödül
        Vali Çiçek, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100. yıl etkinliklerine katı...
        Vali Çiçek, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100. yıl etkinliklerine katı...
        ORAN'ın 6 projesi Anadoludakiler-Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı'nda...
        ORAN'ın 6 projesi Anadoludakiler-Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı'nda...
        Kayserispor Kulübü Başkanı Çamlı'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na destek:
        Kayserispor Kulübü Başkanı Çamlı'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na destek:
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, Türk dünyasına yönelik faaliyetlerini anlatt...
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, Türk dünyasına yönelik faaliyetlerini anlatt...