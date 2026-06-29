Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 21:20 Güncelleme:
        Kayseri'de 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de, 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, hakkında "kasten yaralama" suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (31) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
        Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
        8 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        8 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Bitlis’te dere faciası
        Bitlis’te dere faciası
        Brezilya 90+6'da turladı!
        Brezilya 90+6'da turladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Alman hükümetinden Volkswagen açıklaması
        Alman hükümetinden Volkswagen açıklaması
        Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!
        Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Bizim Çocuklar, en değerli elenen takım!
        Bizim Çocuklar, en değerli elenen takım!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları

        Benzer Haberler

        Kayseri'de cezaevi ring aracı hafif ticari araçla çarpıştı: 7 yaralı Kazada...
        Kayseri'de cezaevi ring aracı hafif ticari araçla çarpıştı: 7 yaralı Kazada...
        Büyükşehir Belediyesi, Çevril Mahallesi'nde yeni park alanı inşa etti
        Büyükşehir Belediyesi, Çevril Mahallesi'nde yeni park alanı inşa etti
        Erciyes, Orta Asya'dan gelen 31 tur operatörü temsilcisine tanıtıldı
        Erciyes, Orta Asya'dan gelen 31 tur operatörü temsilcisine tanıtıldı
        Kayserispor ile profesyonel sözleşme imzalayan Demirel: Şimdi arma için da...
        Kayserispor ile profesyonel sözleşme imzalayan Demirel: Şimdi arma için da...
        Kayserispor'dan Furkan Soyalp açıklaması
        Kayserispor'dan Furkan Soyalp açıklaması
        Kültepe kazılarında hedef Anadolu tarihini daha eskiye götürmek Kültepe Kaz...
        Kültepe kazılarında hedef Anadolu tarihini daha eskiye götürmek Kültepe Kaz...