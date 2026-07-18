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        Kayseri'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Kayseri'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Argıncık Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katında izolasyon tadilatı sırasında yangın çıktı.

        Apartman sakinleri, alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çatı yalıtım ve kaplama malzemelerinin tutuşmasıyla zaman zaman alevlerin arttığı yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

        Yangının ardından apartmanın çatısında hasar oluştu.



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