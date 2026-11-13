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        Kayseri'de bir kişinin evinin önünde av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili davada karar verildi

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişinin evinin önünde av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin davada sanıklardan biri 25 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer sanık beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 19:09 Güncelleme:
        Kayseri'de bir kişinin evinin önünde av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili davada karar verildi

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişinin evinin önünde av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin davada sanıklardan biri 25 yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer sanık beraat etti.

        Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ö.G. ve başka bir suçtan tutuklu S.Ş. ile maktul Eyüp Kaplan'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı geçen celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek sanık Ö.G'nin kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını, sanık S.Ş'nin ise beraatini istedi.

        Sanık Ö.G. ile S.Ş. suç kastıyla hareket etmediklerini öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

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        Kaplan'ın babası ve kardeşleri ise sanıkların en ağır cezayı almasını istediler.

        Taraf avukatlarının esasa ilişkin beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık Ö.G'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, "iyi hal" indirimi uygulayarak cezayı 25 yıla düşürürken, diğer sanık S.Ş'nin beraatine karar verdi.

        - Olay

        Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde 22 Ekim 2025'te Eyüp Kaplan evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramış, Ö.G. ve S.Ş. gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerden Ö.G. tutuklanmış, S.Ş. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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        İddianamede, sanık Ö.G'nin "kasten öldürme", S.Ş'nin de "kasten öldürmeye yardım" suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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