Kayseri'de bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Turgut Reis Mahallesi Yeşilyol Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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