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        Kayseri'de evin bahçesinde 2 tilki yavrusu görüntülendi

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir evin bahçesinde oynayan 2 tilki yavrusu görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Kayseri'de evin bahçesinde 2 tilki yavrusu görüntülendi

        Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, bir evin bahçesinde oynayan 2 tilki yavrusu görüntülendi.

        Hayman Bağları’nda, müstakil bir evin bahçesine zaman zaman yiyecek aramak için gelen tilkiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Bahçeye kediler için konulan sudan içen tilki yavrularının, çimlerin üzerinde oynayıp koşturdukları ve yiyecek aradıkları görüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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