Ekipler, hakkında "Dolandırıcılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 26 aranma kaydı olan ve 58 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ü'yü (55) saklandığı adreste yakaladı.

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