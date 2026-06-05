Kayseri'de ilk ve ortaokul öğrencileri eTwinning projesiyle çevre bilincine dikkati çekti

Kaseri'de Gürpınar İlkokulu ve Ortaokulu'nda eTwinning proje kapsamında öğrenciler, atık malzemelerden çeşitli ürünler tasarladı.



Proje sorumlusu İngilizce öğretmeni Mevlüde Mertgenç tarafından yürütülen Reart (Geri Dönüşüm Sanatı) Projesi ile öğrenciler, her ay farklı geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak çeşitli sanatsal eserler ortaya koydu.



Plastik, kağıt, metal, cam ve çeşitli geri dönüştürülebilir malzemeleri kullanarak tasarlanan ürünlerden okulda sergi açıldı.



Serginin açılışına, okul idaresi, öğrenciler ile velilerin yanı sıra Kayseri eTwinning Koordinatörü Anıl Toros da katıldı.



Projeyle öğrencilerde çevre bilincini geliştirmek ve atık materyallerin sanatsal bir bakış açısıyla yeniden değerlendirilebileceğini göstermek amaçlanıyor.





