Kayseri'de mühürlenen 36 daireli rezidans soyuldu

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Oğulcuklu Caddesi'nde yer alan ve henüz belirlenemeyen nedenle mühürlü bulunan 9 katlı rezidansın giriş kapısı kırılarak içeri hırsızlar girdi. Hırsızlar, bina içerisindeki 36 daireden bazılarını soydu.

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