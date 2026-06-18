Kayseri'de tartıştığı kadını tüfekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tartıştığı kadını tüfekle öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet A, maktul E.K'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı.



Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, sanığın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Sanık Ahmet A. savunmasında, maktul E.K. ile 2019 yılında aynı şirkette çalıştıklarını iddia ederek, aralarında gönül ilişkisi olduğunu öne sürdü.



Yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu ifade eden sanık, "Olay tasarlayarak olmadı. Öldürme kastım yoktu. Olay spontane gelişti. Keşke olmasaydı. İsteyerek yapmadım." dedi.



Sanık avukatı da eylemin tasarlanarak işlenmediğini savunarak, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanığa "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulamayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.



- Olay



Merkez Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi'nde 26 Kasım 2025'te Ahmet A. (41) ile 2 çocuk annesi E.K. (36) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tüfekle yaralanan E.K. kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Ahmet A. gözaltına alınmıştı.













