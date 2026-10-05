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        Kayseri'de TÜRKSOY 7. Kıdemli Memurlar Toplantısı ve Türk İş Birliği Günü Açılış Töreni yapıldı

        2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'de, TÜRKSOY 7. Kıdemli Memurlar Toplantısı ve Türk İş Birliği Günü Açılış Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 13:39 Güncelleme:
        Kayseri'de TÜRKSOY 7. Kıdemli Memurlar Toplantısı ve Türk İş Birliği Günü Açılış Töreni yapıldı

        2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'de, TÜRKSOY 7. Kıdemli Memurlar Toplantısı ve Türk İş Birliği Günü Açılış Töreni gerçekleştirildi.

        Kentteki bir otelde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ve Türk devletlerinin temsilcileri ile davetliler katıldı.

        Vali Gökmen Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'de düzenlenen programın oldukça önemli olduğunu söyledi.

        Türk dünyasının birbirine benzediğini belirten Çiçek, şöyle devam etti:

        "Aramızda 100 yılları aşan tarihi mesafeler konulmuş olsa da büyük engellerle sınırlarımız birbirimize kapatılmış olsa da şimdi bambaşka bir gün yaşıyoruz. Baktığımızda kahramanlarımızın ne kadar ortak olduğunu, aslında 1000 yıl önceki gibi kültürümüzün tamamıyla hayatta ve aynı olduğunu hep beraber yaşıyoruz. İşte TÜRKSOY'un davetiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızla Özbekistan'a gittiğimizde şehirleri gezdiğimizde arada sanki 3 bin kilometre yok, arada yılların koyduğu bir mesafe yok, sanki Kayseri'nin caddelerinde geziyorduk. O zaman çok şaşırdım. Kayseri'de Türk dünyasından gelmiş binlerce aile ikamet etmekte. Aslında her birimizin hikayesi birbirine benziyor. Türk dünyası bulunduğu her yerde, her coğrafyada Türk milleti, Türk olarak kalmak kimliğini korumak için bedel ödüyor."

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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da 6 bin yıllık geçmişe sahip Kayseri'yi kadim medeniyetler şehri olarak nitelendirdiklerini dile getirdi.

        Türk dünyasının tüm şehirlerinin, kültürel, tarihsel ve farklı konularda zenginlikler içerdiğini vurgulayan Büyükkılıç, "İnşallah 2027 yılında Kayseri'mizde Türk Cumhuriyetleri rüzgarı eseceğini buradan paylaşmak istiyorum. İnşallah 2027'de dolu dolu etkinlikler Kayseri'mizde gündemde olacak. Bu anlayış içerisinde de kendi coğrafyamızı yakinen tanıma fırsatı bulacağız." diye konuştu.

        TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf da binlerce yıllık tarihin temsilcileri olduklarını ve Kayseri'nin Türk tarihinde çok özel bir yeri temsil ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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