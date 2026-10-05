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        Kayseri'deki Akıl Küpü Kütüphaneleri ilgi görüyor

        Kayseri'de Melikgazi Belediyesinin hayata geçirdiği "Akıl Küpü Kütüphaneleri", okulların açılmasıyla öğrencilerden ilgi görmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Kayseri'deki Akıl Küpü Kütüphaneleri ilgi görüyor

        Kayseri'de Melikgazi Belediyesinin hayata geçirdiği "Akıl Küpü Kütüphaneleri", okulların açılmasıyla öğrencilerden ilgi görmeye devam ediyor.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeyi daha güzel yarınlara taşımak için eğitim ve gençlere yönelik yatırımlara öncelik verdiklerini belirtti.

        Gençlerin rahat ve nezih ortamlarda ders çalışabilmesi amacıyla ilçeye 18 akıl küpü kütüphanesi kazandırdıklarını kaydeden Palancıoğlu, ihtiyaç duyulan bölgelerde yenilerini yapmaya devam ettiklerini ifade etti.

        Kütüphanelerin adeta birer sosyal tesis gibi hizmet verdiğini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

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        "Kütüphanelerimizde özel okuma salonları, tek kişilik ders çalışma alanları, bilgisayar odaları, mola köşeleri, kafeler gibi çeşitli donatılar yer alıyor. Öğrencilerin güvenliğini ve giriş çıkış kontrolünü sağlamak amacıyla turnikeli geçiş sistemi de bulunuyor. Yiyecek ve içecek otomatları da var. Akıl küpü kütüphanelerimiz yalnızca çalışma alanları değil, aynı zamanda gençlerin sosyalleştiği sıcak bir buluşma mekanı gibi hizmet ediyor. Kütüphanelerimizden yaklaşık 80 bin kişi hizmet alıyor. Okulların açılmasından sonra öğrencilerimiz yeniden kütüphanelerimizi doldurmaya başladı. Yoğun bir ilgi var. Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya, geleceklerine ve eğitim hayatlarına destek olmaya devam edeceğiz."

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