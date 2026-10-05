Kayseri'deki hayvanat bahçesinde Dünya Hayvanları Koruma Günü yoğunluğu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde hayata geçirilen ücretsiz ziyaret uygulaması vatandaşlardan ilgi gördü.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde hayata geçirilen ücretsiz ziyaret uygulaması vatandaşlardan ilgi gördü.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın çağrısıyla, tesis kapılarını bir günlüğüne ücretsiz açtı.
Tesise gelen Kayserililer, 136 farklı türden yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan alanda incelemelerde bulundu.
Etkinlik kapsamında aileleriyle hayvanat bahçesini gezme imkanı bulan çocuklar, farklı türdeki hayvanları yakından gözlemleme fırsatı yakaladı.
Uygulama, küçük yaşta hayvan sevgisi kazandırılması ve canlıların yaşam hakkına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirildi.
Ailesiyle tesisi ziyaret eden Zekeriya Can Aşçı, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.