Kayseri'deki hayvanat bahçesinde Dünya Hayvanları Koruma Günü yoğunluğu

Ailesiyle tesisi ziyaret eden Zekeriya Can Aşçı, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın çağrısıyla, tesis kapılarını bir günlüğüne ücretsiz açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde hayata geçirilen ücretsiz ziyaret uygulaması vatandaşlardan ilgi gördü.

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