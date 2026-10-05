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        Kocasinan'da sosyal tesis sayısı 48'e ulaştı

        Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal tesis sayısı 48'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Kocasinan'da sosyal tesis sayısı 48'e ulaştı

        Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal tesis sayısı 48'e ulaştı.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların sosyalleşebileceği, spor yapabileceği, eğitim ve kültür faaliyetlerinden yararlanabileceği yaşam alanlarını ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

        Tesislerin mahallelerin sosyal ve kültürel hayatına canlılık kattığını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Bu anlayışla bugüne kadar toplam 48 sosyal tesisi ilçemize kazandırdık. Özellikle 2024 yılında Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde hizmete sunduğumuz Kocasinan Akademi Sosyal Tesisi, Kayseri'nin en büyük ve çok yönlü hizmet veren tesislerinden biri olma özelliğini taşıyor. Tesisimizde tam olimpik kadın ve erkek yüzme havuzlarının yanı sıra spor merkezi ile çocuklarımızın ve gençlerimizin farklı aktiviteler gerçekleştirebildiği alanlar bulunuyor. Son olarak Zümrüt Mahallesi'ne Kocasinan Akademi tesisini kazandıracağız. Bunun yanı sıra Kuşçu Su Sporları Merkezi, Erkilet Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi ile Uğurevler Aile Sağlığı Merkezi'ni hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Bu sene de Yenişehir Halk Kütüphanesi ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun."

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        Eğitim ve kültür alanındaki yatırımlara da değinen Çolakbayrakdar, gençlerin ders çalışabilecekleri ve verimli zaman geçirebilecekleri "Sinan Kütüphaneleri" projesini yaygınlaştırdıklarını belirtti.

        Fevziçakmak Mahallesi'nde hizmete açılan kütüphanenin yanı sıra Osmangazi Mahallesi'ndeki kültür merkezinin de bebek ve çocuk bölümleriyle kütüphane olarak hizmet vermeye başladığını bildiren Çolakbayrakdar, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projelere kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

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