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        Kayserispor ile Konyaspor milli arada hazırlık maçı yapacak

        TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, lige verilen milli arada Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile hazırlık maçında yarın karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 19:28 Güncelleme:
        Kayserispor ile Konyaspor milli arada hazırlık maçı yapacak

        TRENDYOL 1’inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, lige verilen milli arada Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile hazırlık maçında yarın karşı karşıya gelecek.

        Ligde çıktığı 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan ve lider Bursaspor’un 2 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Kayserispor, milli ara öncesi ligin 14’üncü haftasında konuk olduğu Eminevim Ümraniyespor’a 2-1 yenildi. Bursaspor’un puan kaybettiği haftada mağlup olarak yeniden lider olma fırsatını tepen İç Anadolu ekibinde futbolculara milli ara nedeniyle 4 gün izin verildi. Sarı-kırmızılılar dün kulüp tesislerinde toplanarak, 15’inci haftada sahasında karşılaşacağı Sarıyer FK maçının hazırlıklarına başladı.

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        Öte yandan, İç Anadolu ekibinin Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü olan Avukat Emir Akpınar yazılı bir açıklama yaparak, milli arada Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile karşılaşacaklarını açıkladı. Açıklamada, “Kayserisporumuz yarın saat 14.00’de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda hazırlık maçı oynayacaktır. Söz konusu karşılaşma basına kapalı olacaktır” denildi.

        FOTOĞRAFLI

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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