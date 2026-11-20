Kocasinan Belediyesi ara tatilde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü ve Kocasinan Akademi işbirliğiyle 16-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ara tatil programı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine unutulmaz bir tatil yaşattı.

5 gün boyunca düzenlenen etkinliklerde çocuklar, oyun tasarımı ve kodlama çalışmalarıyla teknoloji dünyasına adım attı.

Sinema gösterimlerinde arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren çocuklar, origami ve ebru atölyelerinde el becerilerini ve sanatsal yeteneklerini geliştirdi.

Dikkat atölyeleri, oyunla matematik etkinlikleri ve zeka oyunları turnuvasıyla düşünme, odaklanma ve problem çözme becerilerini geliştiren çocuklar, eğlenirken öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların geleceğine yapılan her yatırımın Türkiye'nin yarınlarına yapılan yatırım olduğunu belirtti.

İlçede çocukların yüzünü güldüren, onların hayallerine dokunan ve geleceğe daha donanımlı hazırlanmalarını sağlayan çalışmaları büyük bir heyecanla sürdürdüklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Ara tatil boyunca çocuklarımızın mutluluğuna, enerjisine ve heyecanına ortak olduk. Sinema gösterimlerinden kodlama eğitimlerine, origamiden ebru sanatına, matematik atölyelerinden zeka oyunlarına, mutfak yarışmalarından dikkat geliştirme etkinliklerine kadar çok geniş bir yelpazede faaliyetler gerçekleştirdik. Her bir etkinliğimizde çocuklarımızın yeni şeyler öğrenmesine, yeteneklerini keşfetmesine, arkadaşlıklarını pekiştirmesine ve özgüven kazanmalarına imkan sağladık. Çocuklarımızı yalnızca bugünün değil, yarının da mimarları olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü aile, güçlü toplum, güçlü toplum ise güçlü Türkiye demektir."