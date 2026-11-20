Melikgazi Belediyesince ilçede antika pazarı ve kişisel resim sergisi açılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'nin yanı sıra farklı illerden antikacıların katılımıyla gerçekleştirilecek Antika Pazarı'nın açılışı, Hunat Mahallesi'ndeki Dedeman Parkı yanında 22 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Ayrıca, 23-27 Kasım'da Gülük Sosyal Tesisi'nde ressam Semra Vurdem'in kişisel resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede tiyatro, konser, sergi, konferans ve atölye gibi çeşitli etkinliklerle vatandaşları kültür ve sanatla buluşturduklarını belirtti.

REKLAM

Tüm vatandaşları antika pazarı ve sergiye davet eden Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak sanatı toplumun her kesimi için ulaşılabilir kılmaya ve Melikgazi'mizin ev sahipliği yaptığı sanatsal etkinlikleri artırarak sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​