Kocasinan Belediyesi öncülüğünde kurulan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar", bu sene 11 milyon 831 bin 570 lira ciro elde etti.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl pazarda 201 bin 73 kilogram organik ürün satıldı.

Sağlıklı ürünlerin üretimini ve tüketimini teşvik amacıyla kurulan ve 30 çiftçinin satış yaptığı pazarda, bu yıl 11 milyon 831 bin 570 lira ciro elde edildi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan projelerle organik tarımı Kayseri'ye sevdirdiklerini ve doğal ürünlerin satışının yapıldığı pazarın Türkiye'de beş merkezden biri olduğunu belirtti.

İnsan sağlığına hizmet eden belediyecilik yaptıklarını ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

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"Sağlıklı nesiller ve sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek oluyoruz. Buradaki ürünlerin tamamı bakanlık tarafından denetlenmekte, üretimi onaylanmakta ve nihayetinde sertifikasını alan çiftçilerimizin ürünleri pazarda yer almaktadır. Tarıma verdiğimiz desteğin yanı sıra hem ata tohumlarımızın yetiştiriliyor olması hem de kendi yerli tohumlarımızdan üretim yapılması ayrı bir anlam taşımaktadır. "