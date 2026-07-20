Melikgazi Belediyesi engelli vatandaşlara hastane için ulaşım imkanı sağlıyor

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, hastaneye gitmek isteyen engelli vatandaşlara "Engelsiz Melikgazi" ile hizmet veriyor.



Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçedeki engelli vatandaşlar özel tasarlanan "Engelsiz Melikgazi" aracı ile hastaneye götürülüyor.



Engelli vatandaşlar, hastane randevularından 2 gün önce 05302539191 numarasına WhatsApp hattından ulaşarak veya (0352) 2521333 numaralı iletişim merkezini arayarak randevu alabiliyor.



Hasta ve yakını evinden alınarak kamu hastanelerine götürülüp işlemlerinin tamamlanmasının ardından evlerine bırakılıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, engelli vatandaşların hayatına güzel bir dokunuş yapmak, hastane ulaşımlarında yardımcı olabilmek adına önemli ve özel bir hizmeti hayata geçirdiklerini belirtti.







