Ağrı Valiliğine atanan Kilis Valisi Ömer Kalaylı onuruna veda yemeği düzenlendi.

Veda yemeğine 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cengiz Yanık, İl Emniyet Müdürü Arslan Bağrıaçık, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Programda, Kilis'te görev yaptığı süre boyunca hayata geçirilen hizmetler dolayısıyla Vali Ömer Kalaylı'ya teşekkür edilerek yeni görevinde başarılar dilendi. Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Kalaylı, Kilis'te birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarına ve kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Katılımcılardan helallik isteyen Kalaylı, kentten güzel hatıralarla ayrıldığını ifade etti. Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından Vali Kalaylı'ya çeşitli hediyeler takdim edildi.