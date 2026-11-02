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        Kilis'te Kızılay Haftası kutlandı

        Kilis'te Kızılay Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Kilis'te Kızılay Haftası kutlandı

        Kilis'te Kızılay Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kızılay Kilis Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Resul Osman Ortaokulu'nda düzenlenen programda öğrencilere Kızılayın çalışmaları ve iyilik faaliyetleri anlatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, "Programımızda Kızılay kolu başkanımızı seçerek çocuklarımızı iyilik hareketine dahil ettik. Okullarımızda geleceğe nefes olacak fidanları toprakla buluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

        Erdoğan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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