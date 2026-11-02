Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri 7 yaralının olduğu zincirleme kaza trafiği aksattı: 43 ilin bağlantı noktası havadan görüntülendi

        7 yaralının olduğu zincirleme kaza trafiği aksattı: 43 ilin bağlantı noktası havadan görüntülendi

        Kırıkkale'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı karayolunda, hafta sonu yoğunluğunun da etkisiyle oluşan araç trafiği dronla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 00:22 Güncelleme:
        7 yaralının olduğu zincirleme kaza trafiği aksattı: 43 ilin bağlantı noktası havadan görüntülendi

        Kırıkkale'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı karayolunda, hafta sonu yoğunluğunun da etkisiyle oluşan araç trafiği dronla görüntülendi.

        Kaza, KırıkkaleAnkara karayolunun Hacıbalı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K.İ. (42) idaresindeki 34 KAN 078 plakalı otomobilin aniden durması üzerine, arkasından gelen 06 BNK 328, 41 APM 137 ve 32 AEC 266 plakalı araçlar zincirleme kazaya karıştı. Kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan N.G. (38), S.K. (31), M.G. (41), A.S.G. (8), H.İ.G. (14), M.G. (14) ve H.G. (56) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

        REKLAM

        Araçlar yoldan kaldırıldı, trafik normale döndü

        Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, hafta sonu trafiğinin de etkisiyle 43 ilin bağlantı noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Karayolunda yaşanan trafik yoğunluğu ise dronla görüntülendi.

        Trafik ekiplerince kazaya ilişkin yapılan ilk değerlendirmede, arkadan gelen 3 aracın sürücüsünün güvenli takip mesafesine uymadığı kanaatine varıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        REKLAM

        Kaza anını anlatan sürücülerden N.G., "Önümüzdeki araç durunca biz de durduk. Arkadan gelen araç hızını kesemedi, bize çarptı" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya: Zelenskiy ararsa Putin telefonu açacak
        Rusya: Zelenskiy ararsa Putin telefonu açacak
        ABD'de 9 kişiyi taşıyan özel jetin düşüş anı görüntülendi
        ABD'de 9 kişiyi taşıyan özel jetin düşüş anı görüntülendi
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Deplasman değil dertlasman!
        Deplasman değil dertlasman!
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Umut Güner hakkında adli kontrol tedbiri
        Umut Güner hakkında adli kontrol tedbiri
        "Konsantrasyonumuzu kaybettik"
        "Konsantrasyonumuzu kaybettik"
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        Reis'tan rekor seri!
        Reis'tan rekor seri!
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi

        Benzer Haberler

        Anadolu bozkırı beyaza büründü: Sis bulutlarından eşsiz manzara
        Anadolu bozkırı beyaza büründü: Sis bulutlarından eşsiz manzara
        Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil kömürlüğün çatısına devrildi
        Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil kömürlüğün çatısına devrildi
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de 6 bin 953 uyuşturucu hap ele geçirildi: 4 tutuklama
        Kırıkkale'de 6 bin 953 uyuşturucu hap ele geçirildi: 4 tutuklama
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Adanaspor beraberliğinin faturası kesildi: Futbolculara 71'er bin lira ceza
        Adanaspor beraberliğinin faturası kesildi: Futbolculara 71'er bin lira ceza