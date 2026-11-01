Anadolu bozkırı beyaza büründü: Sis bulutlarından eşsiz manzara

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis, geniş bir alana yayıldı. Vadiler, tepeler ve Dinek Dağı'nın yüksek kesimleri sis tabakasının altında kaldı. Dronla havadan kaydedilen görüntülerde, Anadolu bozkırını kaplayan sisin dağ yamaçları boyunca uzandığı görüldü. Sisle kaplanan bozkır arazisi ve Dinek Dağı, farklı açılardan görüntülendi.

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