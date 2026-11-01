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        Anadolu bozkırı beyaza büründü: Sis bulutlarından eşsiz manzara

        Kırıkkale'de etkili olan yoğun sisin Anadolu bozkırını kapladığı anlar havadan görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Anadolu bozkırı beyaza büründü: Sis bulutlarından eşsiz manzara

        Kırıkkale'de etkili olan yoğun sisin Anadolu bozkırını kapladığı anlar havadan görüntülendi.

        İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis, geniş bir alana yayıldı. Vadiler, tepeler ve Dinek Dağı'nın yüksek kesimleri sis tabakasının altında kaldı. Dronla havadan kaydedilen görüntülerde, Anadolu bozkırını kaplayan sisin dağ yamaçları boyunca uzandığı görüldü. Sisle kaplanan bozkır arazisi ve Dinek Dağı, farklı açılardan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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