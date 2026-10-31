Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil kömürlüğün çatısına devrildi
Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil bir evin kömürlüğünün çatısına devrildi.
Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil bir evin kömürlüğünün çatısına devrildi.
Sürücüsü öğrenilemeyen 43 ADR 316 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Ahılı Yolu'nda kontrolden çıkarak 2 katlı evin kömürlüğünün çatısına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sürücü ve beraberindeki ismi öğrenilemeyen kişi çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
Yaralanan kimsenin olmadığı kaza nedeniyle kömürlükte ve otomobilde maddi hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.