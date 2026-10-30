Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında Y.U. isimli şüpheliden 9,93 gram sentetik kannabinoid, 4,76 gram metamfetamin, 2,29 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 920 lira ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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