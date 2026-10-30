Kırıkkale'de babasını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Baba V.A. (60) ile oğlu H.K.A. (37), dün Yenimahalle 165. Sokak'taki evlerinde tartışmış, kavgaya dönüşen olayda oğlu tarafından ekmek bıçağıyla yaralanan baba, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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