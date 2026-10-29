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        Kırıkkale'de oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü

        Kırıkkale'de tartıştığı oğlu tarafından bıçakla yaralanan baba, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 21:34 Güncelleme:
        Kırıkkale'de oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü

        Kırıkkale'de tartıştığı oğlu tarafından bıçakla yaralanan baba, hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, V.A. (60), Yenimahalle 165. Sokak'taki evlerinde oğlu H.K.A. (37) ile tartışmaya başladı.

        Baba ile oğul arasındaki tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada oğlu tarafından ekmek bıçağıyla yaralanan baba, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Baba V.A, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Zanlı H.K.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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