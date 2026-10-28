Kırıkkale'de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Özlem Özdil sahne aldı

Kırıkkale'de sahne alan Türk halk müziği sanatçısı Özlem Özdil, seslendirdiği türkülerle vatandaşlara Cumhuriyet coşkusunu yaşattı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla konser programı düzenlendi. Programda sahne alan sevilen sanatçı Özlem Özdil, seslendirdiği türkülerle Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına renk kattı. Vatandaşlar, sanatçının eserlerine eşlik ederek bayram coşkusunu yaşadı. Konserin sonunda gerçekleştirilen havai fişek gösterisi, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.

Konserde vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Kıymetli hemşehrilerim, hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden kutluyorum. Bize bu cennet vatanı armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum" dedi.