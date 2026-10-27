Özlem Özdil, Kırıkkale'de sahne alacak

Kırıkkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek Özlem Özdil konserinin yeri değiştirildi. Büyük Şehir Parkı'nda yapılması planlanan konserin Cumhuriyet Meydanı'na alındığı duyuruldu. Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konserin 28 Ekim Çarşamba günü saat 19.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirileceğini belirterek tüm vatandaşları davet etti.

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